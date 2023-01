One Piece Odyssey estrenó hoy, el RPG de combate por turnos recibe críticas bastante positivas

Desarrollado por ILCA y distribuido por Bandai Namco , One Piece Odyssey muestra nuevos personajes y monstruos diseñados por Eiichiro Oda, creador de One Piece , por lo que se implica que el juego respetará la esencia del manga y del anime. El título ha llegado hoy a las plataformas de PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox Series X|S y PC .

Ya podemos ver algunas de las notas generales que One Piece Odyssey ha recibido en la página web agregadora de reseñas Metacritic. Para su versión de PlayStation 5 , el título cuenta con una nota promediada de 76, en base a 32 reseñas de críticos, al momento de la redacción de este artículo. Mientras su versión para PC posee una nota superior, con 82, pero en base a solo cinco reseñas de críticos, de nuevo, al momento de la redacción de este artículo.

La web Shacknews, le brindó una nota de 9/10, y en su reseña se puede leer: “One Piece Odyssey es un maravilloso viaje al pasado para los fans de la serie. La historia original del juego es sincera y el entrañable vínculo entre los Piratas del Sombrero de Paja se percibe alto y claro. El atractivo sistema de combate y el buen número de misiones secundarias tampoco le van a la zaga. Es cierto que los nuevos jugadores pueden sentirse abrumados por algunos de los precipitados capítulos de la mitad del juego y que la fluidez entre capítulos podría ser mejor, pero es difícil no darse cuenta de la cantidad de corazón y alma que se han volcado en el juego. Más que un fantástico videojuego basado en anime, One Piece Odyssey es un JRPG impresionante y ya una de las mejores sorpresas de este año”.