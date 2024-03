Overwatch 2 anuncia una colaboración con Porsche y construye un Tokki tamaño real para celebrarlo

Basta con darse una vuelta por las publicaciones sobre la colaboración para darse cuenta de que los jugadores de Overwatch 2 no están contentos con ella, y no es para menos, Porsche es lo último con lo que relacionarías al videojuego, sin mencionar que la enorme mayoría de jugadores de Overwatch 2, un juego gratis, no pueden permitirse un Porsche y no están interesados en el producto.

Hará falta ver como evoluciona esta situación, y qué recibimiento final obtiene esta colaboración una vez que esté online durante la Temporada 10 de Overwatch 2.