Overwatch 2 presenta a su nuevo Héroe Tanque para la siguiente temporada, y más personajes para 2024

Finalmente, y tras varios años de espera, los jugadores de Overwatch 2 al fin podrán ver a Mauga en acción dentro del juego. El personaje fue presentado por primera vez en la historia corta What You Left Behind, lanzada en 2019 y que tenía a Baptiste como protagonista.

Desde entonces, se había tenido mucha información sobre Mauga, como que era el compañero de Baptiste cuando éste todavía formaba parte de Talon; aunque algunos teorizan que podrían haber sido más que amigos. Mauga es un operador pesado de Talon, narcisista y bastante despiadado.