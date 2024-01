Palworld, el juego de “Pokémon con pistolas”, se ha convertido en todo fenómeno, rompiendo récords

El hecho de que el juego cuente con criaturas muy similares a los Pokémon y que también se puedan capturar con un objeto esférico ha resultado cómico para algunos jugadores, aunque otros no están muy contentos, pues lo consideran una copia.

Lo que sí es innegable es que Palworld está siendo un tremendo éxito, con alrededor de 3 millones de copias vendidas en Steam desde el lanzamiento de su Acceso Anticipado el 19 de enero. Y no sólo eso, sino que también ha logrado algo muy difícil en la plataforma.

Palworld ha logrado posicionarse, en cuestión de días, en el puesto cinco del top de los juegos con el pico de jugadores simultáneos más altos en la historia de Steam, con 1,221,744 jugadores simultáneos como récord.

Muchos comentan erróneamente que Palworld es el juego de paga (o sea, no gratuito) con el pico de jugadores simultáneos más alto, ya que los cuatro juegos antes que él son gratuitos. Esto es un error, ya que PUBG, que ostenta el primer lugar con 3,257,248 de jugadores simultáneos, no era gratis cuando obtuvo el récord. Pero esto no quita ningún mérito al logro de Palworld, que es verdaderamente sorprendente.