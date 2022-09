PlayStation Plus confirma los juegos que llegarán en septiembre a todos sus niveles

Need for Speed Heat (PS4)

Los juegos que estarán disponibles para su descarga este mes de septiembre son: Need for Speed Heat , Granblue Fantasy: Versus y el juego indie Toem .

PlayStation ha hecho oficial la lista de los videojuegos que se incorporarán al catálogo de títulos disponibles en el servicio de PlayStation Plus , con tres títulos llegando como juegos disponibles para el mes de septiembre, para todos los suscriptores, y 11 juegos que se unen al catálogo disponible en los niveles Extra, Premium y Deluxe.

Juego de carreras de 2019, es el último título que ha salido de la saga Need for Speed . El juego cuenta con un mundo abierto que le da libertad a los jugadores de participar en las carreras que quieran. Durante el día, pueden participar en competiciones oficiales y labrarse una reputación como profesionales de las carreras, pero durante la noche, pueden competir en carreras clandestinas y ganar el respeto de la gente.

Lanzado en 2020, este juego de luchas pone a los personajes de la franquicia Granblue Fantasy a luchar entre sí. El plantel de personajes jugables es sumamente pobre, contando con apenas 11 luchadores, aunque luego fueron agregados otros 12 personajes por los cuales había que pagar adicionalmente como contenido descargable. La versión ofrecida no cuenta con los luchadores de pago.

Ahora bien, la lista de los once juegos que serán añadidos el próximo 20 de septiembre al catálogo de PlayStation Plus en sus niveles Extra, Premium y Deluxe son:

• Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 y PS5)

• Assassin’s Creed Origins (PS4)

• Chicory: A Colorful Tale (PS4)

• Deathloop (PS5)

• Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

• Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4 y PS5)

• Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

• Rayman Legends (PS4)

• Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4)

• Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

• Watch Dogs 2 (PS4)