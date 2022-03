PlayStation Plus finalmente recibe su relanzamiento, con tres categorías de suscripción con ventajas que aumentan

Durante mucho tiempo se rumoreó que PlayStation estaba planeando una reconstrucción de su servicio de suscripción, PlayStation Plus, que se convertiría en el supuesto competidor del Game Pass de Xbox. Este proyecto se conoció como “Spartacus”, y estuvo durante bastante tiempo rodeado de un halo de incertidumbre debido a miles de supuestas filtraciones que revelaban información importante.

Hoy, PlayStation ha anunciado el relanzamiento del servicio de PlayStation Plus, confirmándose la veracidad de las filtraciones, pues la información resultó ser verídica, siendo exactamente lo mismo a lo anunciado por PlayStation el día de hoy. No hay un cambio de nombre, simplemente el servicio seguirá llamándose PlayStation Plus, aunque contará con tres categorías de suscripción distintas.

Este relanzamiento de PlayStation Plus incluirá las funciones de PlayStation Now en sus suscripciones de mayor nivel, por lo que este antiguo servicio de streaming de videojuegos de PlayStation dejará de existir una vez que el remodelado PlayStation Plus entre en vigor a partir del mes de junio. A continuación, te detallamos las categorías del nuevo servicio de suscripción, así como sus precios para Honduras y para Estados Unidos.

PlayStation Plus Essential

Precio de Latinoamérica: $6.99 mensuales / $16.99 trimestrales / $39.99 anuales.

Precio de Estados Unidos: $9.99 mensuales / $24.99 trimestrales / $59.99 anuales.

Este servicio incluye todo lo que ya tenemos con PlayStation Plus, es decir, juego en línea, dos o tres juegos gratis al mes, servicio de guardado en la nube y algunos descuentos exclusivos para suscriptores.