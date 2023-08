PlayStation Plus presenta su alineación de juegos gratis para sus suscriptores en el mes de septiembre

Se fue agosto como si hubiera tenido mucha prisa, y estamos a punto de entrar a septiembre, por lo que ya conocemos los juegos gratuitos que se brindarán a los jugadores que posean una suscripción activa de PlayStation Plus , en todos sus niveles, para este mes.

Aunque en realidad, desde hace horas antes de la “revelación” de esta alineación de juegos gratuitos, ya se habían filtrado, como es ya una costumbre con este tema, por lo que realmente no ha sido una sorpresa. En fin, los tres títulos gratuitos ofrecidos este mes de septiembre son:

Lanzado apenas el año pasado, este nuevo Saints Row , y como no es ningún secreto, se considera uno de los peores juegos del 2022, por lo que no es raro que hayan decidido ofrecerlo gratis con el fin de levantar la base de jugadores. El título sigue la historia de nuestro personaje personalizado, que forma una banda de forajidos para dominar las calles de la ciudad, eliminando a bandas rivales y apoderándose de más terreno. El juego intenta recrear la jugabilidad que distingue a la franquicia, pero se queda muy corto en el intento.

Generation Zero (PS4)

De los creadores de la saga Just Cause, Avalanche Studios, Generation Zero es un shooter de acción y sigilo en el que los jugadores deben librar una guerra de guerrillas contra letales enemigos mecánicos. El título permite explorar un vasto mapa de mundo abierto inspirado en la época de la Guerra Fría sueca, participar en la resistencia en solitario o con hasta tres amigos en cooperativo. Este título de disparos es perfecto para matar el rato, y recibió buenas calificaciones por parte de la crítica.