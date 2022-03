PlayStation Plus, y como es usual, han filtrados los juegos gratis que se obsequiarán a los suscriptores en abril

Todos sabemos que PlayStation tiene un severo problema de filtración de información en cuanto a juegos de PlayStation Plus se refiere. Tanto, que comienza a resultar casi sospechoso como los nombres de los juegos se filtran antes de tiempo, como si PlayStation estuviera tanteando la reacción del público ante estos títulos antes de anunciarlos oficialmente. Pero basta de teorías.

El segundo juego del que nos habla la filtración es Slay the Spire (para PS4 ), un juego de 2017, desarrollado por MegaCrit , que presenta otro mundo de fantasía con estética de pixeles, en el que el jugador tendrá un mazo de cartas con personajes y objetos, mientras avanza luchando contra monstruos en cada habitación de una mazmorra, y es ahí donde se encuentra el elemento roguelike , pues cada habitación es encontrada de manera procedural.

El primero de estos juegos se trata de Hood: Outlaws and Legends (para PS4 y PS5 ), un título multijugador, que pasó completamente desapercibido en su día, sin pena ni gloria, y cuya base de jugadores está completamente extinta, siendo muy difícil encontrar partidas a día de hoy, a un año de haberse estrenado, por lo que, obsequiar el juego quizás sea la mejor manera de darle una segunda oportunidad.

Y finalmente, sorpresa, Bob Esponja: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (para PS4) un remake en extremo poco inspirado del juego clásico de Bob Esponja. En esencia, se trata de un plataformero en el que controlamos a la esponja amarilla mientras avanzamos en la historia y luchamos con robots. Ciertamente esta es una decisión cuestionable, de ser cierto que se incluirá en la alienación de este mes.

Recordemos que esto es solamente una filtración, y no podemos tomarlo como verdadero hasta que PlayStation haga el anuncio oficial de la alienación de PlayStation Plus para el mes de abril. Mientras tanto, los juegos del mes de marzo, Ghostrunner, Team Sonic Racing, Ark: Survival Evolved y Ghost of Tsushima: Legends todavía están disponibles para su adición a tu biblioteca y posterior descarga.