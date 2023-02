Pokémon Presents 2023, todo lo visto: DLC para Escarlata y Púrpura, Pokémon Sleep, nueva serie en Netflix y más

The Pokémon Company siempre trata de sorprender a sus jugadores, especialmente en eventos tan importantes como el Día de Pokémon, y esta ocasión no ha sido la excepción. Temprano por la mañana, a las 8:00 am hora de Centroamérica, el canal de YouTube de Pokémon comenzó su transmisión en vivo, en la que pudimos presenciar varias novedades que estarán arribando en un futuro cercano.

Primero que nada, lo que no fue

Las expectativas para con el evento estaban por los cielos, como es usual, y los jugadores tenían varias teorías de lo que podríamos ver en este Pokémon Presents, pero que finalmente, se quedaron solamente en la imaginación de los fans. Entre las cosas que se creían veríamos hoy, pero nos quedamos con las ganas están:

• No anunciaron que arreglarán Pokémon Escarlata y Púrpura: como sabemos, estos dos títulos tuvieron un estreno desastroso, a tal punto que la empresa tuvo que pedir disculpas públicas por el pésimo rendimiento de los juegos. Aunque prometieron que trabajarían para arreglar los juegos, no se ha sabido más al respecto, y los jugadores esperaban que hoy, The Pokémon Company anunciara algún parche que mejorara el desempeño de los juegos, pero lamentablemente no ha sido así.

• No se anunció un nuevo Pokémon Mundo Misterioso (o Pokémon Mystery Dungeon, en inglés): por algún motivo, en internet circulaban muchos rumores sobre que una nueva entrega de esta subsaga estaría llegando pronto, por lo que, lo lógico era esperar que viéramos un poco de este hipotético juego, pero no ha sido así.

• No se anunciaron remakes de Pokémon Blanco y Negro: otro de los rumores más fuertes que circulaban en la web era que los juegos de Pokémon Blanco y Negro recibirían un remake, considerando que los dos juegos anteriores a estos ya tuvieron sus respectivos remakes, pero todo indica que, si es que estos remakes están en los planes de la empresa, habrá que esperar más para saber de ellos.

• No se anunciaron juegos de GBA para el Expansion Pack: como bien sabemos, el servicio de Nintendo Switch Online + Expansion Pack ofrece un catálogo selecto de juegos de GameBoy Advance para jugarse en Nintendo Switch, y como hace poco tuvimos el anuncio de varios clásicos que llegarían a este servicio, lo cierto es que se esperaba que algunos juegos de Pokémon también estuvieran disponibles, pero no ha sido el caso.