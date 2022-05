¿Qué juegos son los que realmente dominan Twitch? Obviando las modas pasajeras de mes a mes

Cada vez que se estrena un juego esperadísimo, este rompe internet y se convierte en todo un fenómeno, convirtiéndose en el más vendido en tiendas, y claro, el más visto en Twitch. Ocurrió hace unos meses con Lost Ark, con su llegada a Occidente, y también con el estreno de Elden Ring. Pero una vez que estas modas se terminan, el mundo del streaming se vuelve a estabilizar.

Es ahí, cuando se termina el interés por estos juegos de moda como Fall Guys o Among Us, que Twitch regresa a la normalidad y los mismos juegos que siempre están en los primeros puestos de visualizaciones regresan a ser los más vistos de la plataforma. Este no es ningún fenómeno extraño o que merezca un estudio más complejo, simplemente cuando una moda ser termina, se regresa a la más estándar, lo tradicional.