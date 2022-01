¡Rainbow Six: Extraction estrena mañana mismo! Ya tenemos las primeras calificaciones del título

Desde el lanzamiento de Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, en 2015, la saga se había acomodado bien en ese juego, que recibía actualización de manera muy constante, por lo que un próximo título no se veía muy necesario, teniendo el juego anterior bastante activo todavía. Sin embargo, Ubisoft no se durmió en los laureles, y en la E3 del 2019, anunció Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine.

Al año siguiente, la pandemia por Covid-19 devastó el planeta, y la palabra “cuarentena” que, aunque había sido usado inocentemente en el título del juego, en relación al parásito alienígena antagonista, ganó una connotación sumamente negativa, por lo que posteriormente, el juego pasó a llamarse Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction, anunciando una fecha de estreno para el 2020, siendo retrasado hasta 2022.