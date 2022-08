[Reseña] Cult of the Lamb, probablemente el mejor juego indie que ha estrenado en lo que va de 2022

Plataforma reseñada: PlayStation 5

Las primeras veces que se escuchó hablar de Cult of the Lamb, ciertamente parecía un concepto bastante interesante, solamente en papel, pero una vez que se pudo realmente ver el trabajo del estudio detrás del juego, fue con nos dimos cuenta de que se trataba de algo para tomar muy en serio. El desarrollador es el estudio independiente Massive Monster, que también ha entregado juegos mucho menos exitosos como The Adventure Pals, Never Give Up y Unicycle Giraffe.

Cult of the Lamb es un juego de acción en mazmorras al estilo roguelike, que a su vez, cuenta con mecánicas de gestión de recursos y construcción. Todo esto combina puede sonar, inicialmente, como algo que no resultaría bien, pero Cult of the Lamb demuestra que, aunque son cosas muy diferentes en gameplay, pueden combinarse de la mejor manera y entregar un juego sumamente interesante.

En el juego, el jugador toma el rol de el Cordero, el último cordero con vida, ya que los dioses de la Antigua Fe han decidido exterminar a su raza, pues según una profecía antigua, sería un cordero con quitaría las cadenas que atan a Aquel Que Espera, una deidad antigua muy poderosa a quienes los dioses de la Antigua Fe encerraron. Pero al ejecutar al Cordero, en lugar de detener la profecía, esta se cumple, ya que Aquel Que Espera regresa al Cordero a la vida, utilizándolo como su receptáculo y dotándolo de todo tipo de habilidades.