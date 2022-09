[Reseña] S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored, un juego de horror donde es difícil encontrar el horror

Pero toda esta historia se mantendrá en un segundo plano, puedes prestarle atención o no, porque no es realmente relevante. Una voz en off nos explica el contexto del juego mientras en pantalla vemos varios videos de distintas fuentes, el desastre nuclear, pacientes de hospitales psiquiátricos, entre otras cosas. La introducción es tan larga que termina por aburrir, ya que además es poco interesante.

Los diseños de las salas y habitaciones son entornos bastante genéricos, incluso con la temática de la URSS. Resulta muy complicado poder tomarse en serio los escenarios cuando las sombras no se proyectan desde los objetos, sino que, en lugar de ser sombras, son como contornos oscuros y transparentes alrededor de los objetos. Se ve muy lamentable.

La resolución de los puzles, que es el verdadero eje sobre el que se mueve el juego, no está bien hecho. Los puzles son demasiado del tipo “toma este objeto y ponla allá, lo que te dará otro objeto para ponerlo acá”. Estas horribles mecánicas fueron popularizadas por las primeras entregas de Resident Evil, que todavía mantiene los puzles como parte fundamental de sus juegos, pero se han vuelto menos irritantes.

El personaje tiene un tambaleo al moverse, que da la sensación de caminar un paso a la vez. Obviamente en la vida real esto no se siente de esa forma, no tenemos un tambaleo mientras caminamos, pero algunos videojuegos optan por utilizarlo. En este título en particular, no se siente incómodo, y eso que el tambaleo aumenta (muchísimo) cuando esprintamos.