[Reseña] Ship of Fools: una odisea digna de los más aventureros, ¡difícil, pero extremadamente divertido!

Plataforma reseñada: PlayStation 5 Las travesías en bote pueden convertirse en grandes experiencias, y así lo demuestra una vez más Ship of Fools, el título roguelite cooperativo desarrollado por el estudio Fika Productions y publicado por Team17. Esta, se trata de una aventura cooperativa, aunque también puede disfrutarse en solitario, que nos pondrá al frente de un pequeño barco para tratar de frenar un desastre que aparece inevitable. Los monstruos marinos parecen estar desatados, más iracundos y atrevidos que nunca, saliendo a la superficie más a menudo e invadiendo cerca de las costas. Un curioso personaje llamado Clarity se acercará al jugador y le pedirá ayuda para combatir a estos bichos malvados. El jugador puede escoger entre una variedad de personajes jugables, que se van encontrando en la aventura y que varían su habilidad pasiva.

No es causalidad que los monstruos marinos estén surcando las aguas hoy en día, todo parece indicar que el Aguapocalipsis se acerca, y está en nosotros evitar que esto suceda y proteger el Archipiélago. El juego puede jugar de manera cooperativa, de forma local u online con hasta un jugador más en la partida, o, si se juega solo, nos será otorgado un cañón que dispara solo, aunque no es muy efectivo. En este juego, la táctica, la velocidad y los reflejos lo serán todo. Surcaremos las aguas del mundo, pero no controlamos el barco, sino que podemos movernos por toda su superficie, moviendo los cañones de lugar, usándolos, recogiendo objetos usando arpones o pelear cuerpo a cuerpo con criaturas que se suban al barco.

El sistema de navegación, para ir de un lugar a otro, tiene forma de tablero. Nosotros iremos explorando las aguas zona por zona, una vez que despejemos una zona, podremos elegir cuál será la próxima parada adyacente del tablero a la que nos dirigiremos, y así sucesivamente hasta completar el nivel. Al principio, no estaba del todo convencido con este sistema de movimiento, me parecía más para un título de estrategia por turnos, pero a medida que jugaba, realmente comencé a aceptarlo y a gustarme. Pensándolo en frío, es exactamente el mismo sistema que utilizan la mayoría de roguelites como Hades o Cult of the Lamb, por lo que al final estaba contento con este sistema. Nuestro barco puede ser mejorado para evitar caer con facilidad durante la aventura. Podremos obtener un objeto llamado zarcillo durante los recorridos, que pueden ser utilizados para mejorar la calidad de los cañones del barco en la orilla. También, encontraremos objetos en el agua, que podemos atraer con un arpón y utilizarlos a nuestro favor en combate.

En cuanto a la jugabilidad, al principio es bastante sencillo, pues la cantidad de enemigos es poca, pero a medida que se avanza en el juego, la dificultad y frecuencia de aparición de los monstruos nos pondrá a correr de un lado a otro cargando con nosotros los cañones para colocarlos y poder disparar en donde lo necesitamos, haciéndonos descuidar momentáneamente el otro lado, lo que nos puede costar la vida. Ship of Fools es un juego que se disfruta mucho más en compañía de un amigo con el que se puedan compartir la responsabilidad de defender el bote, atacar y devolver proyectiles enemigos para cuidar la integridad del barco, pues una vez que recibe mucho daño, perderemos y seremos enviados de nuevo a la orilla, perdiendo también todo lo que hayamos recolectado.

Esto se vuelve especialmente frustrante cuanto más se avanza en el juego, si es que se está jugando de manera individual. Aunque menos atractiva, siempre estará la opción de jugar con un compañero en línea. Qué decir en cuanto al diseño artístico, el diseño caricaturesco de personajes, objetos y entornos hace buen juego con la naturaleza de la trama que se trata de contar, con el humor y la personalidad de los personajes, y del título en sí mismo. Ship of Fools es un juego con una identidad propia, la cual decida no sacrificar en beneficio de una tonalidad más oscura para su historia, y es una decisión bastante acertada. No es porque la aventura se lleve a cabo en un bote... Pero encuentro mucha inspiración de la banda sonora de God of War (2018) en Ship of Fools. Ligera, bastante sutil, pero ahí está y se siente que tiene un aire. Durante las peleas, el tono de la música cambia por algo más tribal, que logra transmitir ese sentimiento de haber entrado en conflicto.