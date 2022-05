[Reseña] The Serpent Rogue, un colorido título que ofrece una experiencia interesante pero exasperante

El título falla en explicar de mejor manera sus múltiples mecánicas. Da instrucciones al jugador, sí, pero estas no están claras, son ambiguas y al final somos nosotros los que debemos descubrir el funcionamiento de este mundo y todo lo que ofrece, por lo que, al inicio, esta puede ser una enorme piedra que nos encontremos en nuestro camino, y aunque eventualmente descubrimos cómo jugar por nuestra cuenta, no será con el mismo entusiasmo.

El Guarda camina tranquilamente por la tierra, pero que no se encuentre con un borde, pues empezara a saltar en bucle, quedándose trabado durante unos segundos hasta que podamos movernos nuevamente. Y ojo con arrojar pociones de daño a los enemigos, pues por algún error, de vez en cuando estas no causarán ningún efecto, por lo que solo estarás desperdiciándolas.

Las cosas positivas de The Serpent Rogue son muchas, pero se ven manchadas por estos factores negativos que el juego no trata de ocultar. Este es un título que merece una oportunidad, no solamente por la situación en la que fue desarrollado, sino porque ofrece varias cosas novedosas que llaman la atención. Si eres un jugador paciente, quizás te animes a probar el título, mientras no estés muriendo constantemente, el título es realmente entretenido.

Sengi Games es un estudio valiente, que entregó un juego muy bueno, hecho con cariño, y por ello, se merece nuestros aplausos.