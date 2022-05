[Reseña] Trek to Yomi, un auténtico espectáculo samurái, donde el honor y la venganza se entremezclan

En honor a estas clásicas películas en blanco y negro, Trek to Yomi nos transporta a una aventura en la que deberemos abrirnos paso en un camino de sangre para alcanzar la venganza, aunque esto represente una mancha en nuestro honor de samurái. El arte del Bushido encuentra un gran tributo en esta obra de Leonard Menchiari y Flying Wild Hog .

Trek to Yomi palidece si lo comparamos con grandes clásicos como Los cuentos de la luna pálida o Los siete samuráis, pero eso no le quita nada de mérito. De hecho, en el juego, encontramos varios guiños a estas clásicas películas, pero no se sienten en absoluto forzados, sino más bien como lo que son, un tributo ingenioso y bastante bien elaborado.

El juego está en un glorioso blanco y negro, y completamente hablado en japonés, gracias a esto, nos encontramos ante una historia de samuráis que no tiene nada que envidiarles a otros juegos del género. Como una auténtica obra de arte. El juego se compone de aspectos tradicionales de las películas de samurái, aunque sí que es verdad que se notan algunos toques del cine americano y europeo.