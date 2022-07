Resident Evil y su lucha por conseguir una buena adaptación a serie o película

La saga de juegos de horror de Capcom , Resident Evil , no es ajena al mundo del séptimo arte, y es que tuvo una saga de películas que alcanzaron cierto grado de reconocimiento en taquilla, pero que se alejan tanto del concepto original de los juegos, que al final obtenemos un producto olvidable, protagonizado por un personaje inventado, mal escrito, y que está ahí porque es interpretado por la esposa del director.

¿Qué tienen en común las películas o series basadas en videojuegos con los videojuegos basados en películas o series? Que logran ser adaptaciones terriblemente malas. Por más que ambos productos (películas y videojuegos) tengan tantísimas cosas en común, parece que simplemente son como agua y aceite, y no logran mezclarse de ninguna forma.

Las películas de Resident Evil dirigidas por Paul W. S. Anderson, iniciaron en 2002, y la última fue lanzada en 2017. Fueron seis películas terribles que se ganaron a pulso el desprecio de los fans de los juegos, y que hoy en día son recordadas como un ejemplo de lo que no se debe hacer al adaptar videojuegos a la pantalla grande. Aunque de calidad muy baja, estas películas cargadas con litros y litros de acción obtuvieron buenos resultados en taquilla, lo que impulsó al estudio a sacar secuela tras secuela.

Con el lanzamiento de Resident Evil de Netflix, la serie se ha convertido en la peor valorada por la crítica hasta el momento, pues no solo falla como adaptación (del que no tiene nada), sino también como serie independiente. Con actuaciones horribles por parte de todo el elenco (Wesker es el más salvable, pero tiene fallos). Si le quitamos el nombre “Resident Evil”, sigue siendo una mala serie, pero al menos ya no da cólera por mancillar el nombre de esta icónica saga.

¿Llegaremos a tener algún día una buena adaptación de la franquicia? Lo cierto es que probablemente no; incluso las películas animadas, que son directamente realizadas con Capcom y llevan a los personajes de los videojuegos a las películas, tienen fallos y no pasan de las críticas mixtas. Quizás los videojuegos y el cine simplemente no están destinados a estar juntos, y Hollywood debe darse cuenta que intentar aprovecharse de la fama de una saga de videojuegos, con la esperanza de llenar las salas de cine con sus fans, más bien tiene un efecto contraproducente, generando odio y rechazo.