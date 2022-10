Resumen: anterior actriz de Bayonetta llama a boicotear el nuevo juego tras rechazar un insultante pago ofrecido

En su momento, PlatinumGames había asegurado que Taylor no formaría parte del proyecto ya que no pudieron acomodar bien sus agendas, pero la propia actriz ha desmentido esto, revelando que tenía todo el tiempo del mundo, pero que no trabajaría si su trabajo no era valorado como lo merece. Taylor dijo que no temía a represalias, pues no podrían quitarle nada.

Los fans respondieron con apoyo al unísono para la actriz, por lo menos en Estados Unidos y Europa, mientras en Latinoamérica, la mayoría consideran que está exagerando, esto podemos decirlo tras un extenso repaso en comentarios de publicaciones referentes al tema. Afortunadamente, Taylor no está sola, pues varios actores y actrices han salido a defenderla y acusar a PlatinumGames, concretamente a su director, Hideki Kamiya, de explotadores.

Taylor llamó a los verdaderos fans de Bayonetta a boicotear el juego y no comprarlo; llamado que efectivamente fue escuchado pues varias preórdenes del juego han sido canceladas, cosa que se sabe tras la publicación de cientos de capturas de pantalla de preórdenes canceladas. La actriz británica también dijo que, aunque no buscaba atacar a la nueva voz de Bayonetta, Jennifer Hale, esta última no tenía derecho a decir ella era Bayonetta, pues Taylor considera que es un honor que solo a ella le corresponde.