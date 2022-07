Rockstar ha sacrificado tres juegos para dar mayor apoyo a GTA VI, pero, ¿es esto algo realmente positivo?

De ahí que nadie espere que GTA VI se estrene antes del 2025, no solo porque los desarrollos de estas superproducciones toman demasiado tiempo, sino que además, la empresa ha demostrado que, en estos momentos, están contentos con el desempeño de GTA Online , por lo que todos los demás juegos realmente no importan demasiado, y prueba de ello es la información que ha sido revelada recientemente.

¿Hace cuánto ya que Rockstar confirmó que se encontraba en proceso de comenzar el desarrollo de Grand Theft Auto VI ? Hace cinco meses . Y si eso les parece mucho tiempo, sepan que compañías grandes como esta suelen anunciar sus videojuegos miles de años antes de su estreno, como ejemplo, CD Projekt Red anunció Cyberpunk 2077 siete años antes de su estreno, y Bethesda anunció The Elder Scrolls VI hace cuatro años y todavía no inician su desarrollo.

Red Dead Online , que se lanzó en 2019, dejó de recibir nuevo contenido desde hace aproximadamente dos años, mientras GTA Online , un juego con casi diez años, sigue recibiendo actualizaciones y contenido nuevo constantemente, pues se trata de la gallina de los huevos de oro de Rockstar . La empresa no ve la necesidad de dar atención a juegos que, a su juicio, no producen la cantidad de dinero suficientes como para merecer existir.

Tras el estrepitoso fracaso de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition , una colección de tres juegos viejos “remasterizados” que se veían peores que las versiones originales para PlayStation 2 y la Xbox original, Rockstar ha decidido replantear sus prioridades, por lo que, primeramente, ha cancelado el soporte para Red Dead Online , que siendo honestos, lleva abandonado desde hace un par de años.

Y esto no es una exageración, pues hay informes que muestran que Rockstar planeaba lanzar versiones remasterizadas de Grand Theft Auto IV y el primer Red Dead Redemption, juegos que ya no verán la luz puesto que los recursos que se usaban para ellos, y para Red Dead Online, serán movidos para trabajar en GTA VI. Rockstar ha pasado de ser una compañía con el cariño de la gente y ser una empresa que vende productos defectuosos, abandona sus juegos y solamente busca su propio beneficio, tomando decisiones que no benefician a sus propios consumidores.

Pero esto no es lo peor de todo, lo peor es que tan pronto Rockstar ofrezca una actualización sobre el desarrollo de GTA VI, todos olvidarán lo mal que se ha portado la empresa con nosotros, y los aplausos para ese próximo juego serán ensordecedores. Las personas tienen memoria corta, y las empresas han sacado provecho de eso, y ahora cualquier de ellas le puede pegar una cachetada a una persona que, en lugar de enojarse, le agradecerá.