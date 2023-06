[RUMOR] EA Sports FC, el sucesor de FIFA, podría incluir equipos de la Concacaf

Probablemente ya sabes que el videojuego FIFA, de EA, dejará de tener ese nombre tras no renovar el acuerdo con dicha entidad internacional, y que a partir de la próxima entrega, llevará por nombre EA Sports FC, aunque esencialmente se mantendrá como el mismo juego de todos los años, con excepción de algunas novedades que siempre están tratando de añadir.

El caso es que, al no contar con la licencia de FIFA, Electronic Arts ha tenido que ingeniárselas y firmar contratos de licencia con cada equipo, liga y federación de fútbol por separado para poder añadirlas a su videojuego. Muchos equipos grandes y ligas importantes ya han firmado con el estudio para aparecer en el título, por lo que, más allá de que no se llame “FIFA”, no hay mucho de qué preocuparse.

Y hablando de firmar contratos con EA, estos últimos días ha circulado una imagen en Twitter en la que podemos ver un que se anuncia un convenio entre EA Sports FC y la Concacaf para la aparición de dos torneos de la confederación en el próximo videojuego, siendo estos la Liga de Campeones de la Concacaf, popularmente conocida como Concachampions, y la nueva Copa Centroamericana de Concacaf.