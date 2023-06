‘Ships At Sea’: un juego ultra realista en altamar, ¡tanto que asusta!; llegará en 2024

Misc Games anunció su próximo simulador, Ships At Sea, la esperada secuela de los exitosos lanzamientos Fishing: Barents Sea y Fishing: North Atlantic. Con numerosas características nuevas y ampliadas, mecánicas de juego totalmente nuevas y un esperado modo multijugador, Ships At Sea promete ofrecer una experiencia más realista en altamar. Ships At Sea estará disponible en Early Access en 2024. Prepárate para sumergirte en el mundo de los barcos y explorar la belleza de la región de Lofoten.

Ambientado en el archipiélago y el océano noruegos, Ships At Sea presenta varios buques de servicio y de carga nuevos y muy detallados, así como nuevos métodos de pesca, como el jigging. El juego ofrece unos gráficos impresionantes y un nuevo sistema económico que permite a los jugadores gestionar sus carreras mientras se dedican a la pesca, los servicios y los negocios de carga.