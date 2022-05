Si alguna vez soñaste un romance con un monstruo; primero, eres raro, y segundo, podrás hacerlo en este juego

Todos conocemos Dead by Daylight , un multijugador asimétrico en el que un grupo de jugadores debe sobrevivir y escapar de otro jugador, que hace el papel de monstruo o asesino. En dicho título, lo que más deseamos con todas nuestras fuerzas es estar lo más alejado posible del jugador enemigo, para evitar ser asesinados y perder la partida. Pero aquí están los muchachos de Psyop .

Cabe mencionar que el equipo desarrollador de Psyop es también responsable del simulador de citas I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator, aquel juego en el que tendremos citas románticas con el Coronel Sanders, sí, el mismo Coronel Sanders que fundó y al mismo tiempo sirve como mascota de la cadena de restaurantes KFC, que dicho sea de paso, se presta muchísimo para hacer memes.

Así pues, llega el anuncio oficial de Hooked on You, título que es una broma en doble sentido por sí misma, pues la palabra “hooked” puede significar “enganchando” en el sentido de “enamorado”, y también de manera literal, porque varios de estos asesinos acabarán con nuestras vidas utilizando un gancho en Dead by Daylight.