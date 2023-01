Sobrevive en un mundo devastado por una plaga en The Last Plague: Blight, que tendrá una demo en febrero

Aunque otras veces, puede ser material para obras de ficción que apelan a nuestros miedos más profundos. Películas, series y videojuegos que tratan estos temas son muchos, y en esta ocasión, hablaremos de uno de ellos. The Last Plague: Blight , desarrollado por el estudio independiente Original Studios , ofrecerá una experiencia de supervivencia realista y agónica.

Estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que los vestigios de una pandemia mundial todavía nos duelen, y que causó un impacto tan grande, tanto a nivel social como económico, que no podríamos decir con total seguridad que ya nos hemos recuperado por completo. Esa sensación tan angustiante, de pensar que podría volver a ocurrir, o que podría haber sido peor, es buen combustible de pesadillas.

El estudio ha asegurado que la jugabilidad tiene un gran enfoque realista e inmersivo. El mundo abierto del juego, se genera de forma procedural. Habrá que prestar suma atención a nuestro entorno, pues no solamente el Tizón se esforzará en acabar con nosotros, sino que también las bestias del bosque estarán tras nuestra pista y las inclemencias del clima no nos lo pondrá nada fácil.

En The Last Plague: Blight , el mundo se enfrentó (y perdió) ante una devastadora enfermedad de origen desconocido, el Blight , o traducido al español como el Tizón. Esta enfermedad ha destruido al mundo por completo, erradicando toda vida sobre la tierra. Son muy pocas las personas que quedan, entre ellos, el jugador, que deberá sobrevivir en este cruel mundo y encontrar el origen del Tizón para poder acabar con la enfermedad.

Deberemos recoger materia prima para fabricar herramientas, que a su vez nos ayudarán a recolectar agua, cazar, pescar, agricultura, entre otras cosas. Podremos construir suelos, paredes y tejados, para tener nuestro propio refugio en la naturaleza. Deberemos mantenernos saludables, hidratas y bien alimentados, si no queremos morir en medio de la nada. El sistema de curación de heridas promete ser innovador.

Aunque varias de estas características llegarán al juego a futuro, como un modo cooperativo multijugador, el juego, con la mayoría de las características, se podrá probar en PC durante el Steam Next Fest, que se celebrará desde el 3 hasta el 13 de febrero. Mientras tanto, The Last Plague: Blight ya se puede añadir a la Lista de Deseos de Steam.