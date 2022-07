Soulframe: el nuevo MMORPG de fantasía, de los creadores de Warframe, Digital Extremes

Uno de los juegos gratuitos con mejor desempeño de los últimos años sin duda es Warframe, gracias a su sistema free to play amigable para los usuarios, es decir, no obliga, bajo ninguna circunstancia, a invertir dinero en el juego como lo hacen otros juegos free to play e incluso juegos que no son gratuitos. La moneda del juego puede obtenerse comprándose, pero también jugando.

De ahí que la compañía desarrolladora, Digital Extremes, sea reconocida como una empresa que realmente cuida el bolsillo de sus consumidores. Es por esta buena fama, que ha gozado de la confianza de los jugadores, lo que la ha llevado a la cima, y ahora, han tomado el valor para dar el salto con un nuevo juego que seguirá los pasos del que ya tienen en el mercado.