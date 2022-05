Square Enix vendió algunas de sus desarrolladoras y franquicias a Embracer Group por 300 millones de dólares

Las desarrolladoras Eidos-Montréal (Deus Ex, Thief, Marvel’s Guardians of the Galaxy), Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain, Marvel’s Avengers) y Square Enix Montréal (juegos de celular basadas en franquicias como Tomb Raider, Hitman y Deus Ex) ahora pasarán a formar parte de los estudios de videojuegos que ya pertenecían a Embracer Group, como Gearbox, THQ Nordic y Saber Interactive.

Entre las franquicias que no pertenecen más a Square Enix, nos encontramos a Tomb Raider, Crash ‘n Burn, Legacy of Kain, Deus Ex y Thief, aunque, sobre otras varias sagas, todavía no se ha clarificado si se van o se quedan. Sin embargo, podemos mencionar a Just Cause, Life is Strange y Outriders como sagas que se mantendrán como propiedad de Square Enix, que seguirá dedicándose al desarrollo de videojuegos.