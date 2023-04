Star Wars Jedi: Survivor da la talla en su estreno y consigue excelentes críticas, aunque flaquea en PC

Si nos vamos directo a ver las críticas del juego, en los distintos medios especializados, nos daremos cuenta de la genial recepción que ha tenido esta secuela, que deja en evidencia el empeño del estudio. El sitio web agregador de reseñas Metacritic, ya muestra las notas promediadas del juego en las distintas plataformas. Para Xbox Series X|S tiene 87, la de PlayStation 5 tiene 86, y la de PC, que ha tenido algunos problemas de rendimiento, tiene 81.

El sitio web Guardian le ha dado al juego una nota perfecta: “Puede que no alcance la proeza narrativa de Knights of the Old Republic de BioWare, pero Jedi: Survivor tiene mucho más a su favor. Tanto si persigues a los cazarrecompensas opcionales como si resuelves los puzles de los templos Jedi o buscas mejoras para tu personaje en las oscuras callejuelas de Koboh, los controles táctiles del juego y su desafío equilibrado con precisión lo convierten en una experiencia gratificante. Además, sus mejores momentos rivalizan con los de juegos como God of War o Elden Ring. No lo dudes, este es el juego de Star Wars que estabas buscando”.