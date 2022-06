State of Play: resumen de todo lo anunciado durante el evento de Sony de este 2 de junio

Durante el State of Play del 2 de junio, PlayStation hizo gala de sus conexiones con otras empresas, desplegando un espectáculo de tráileres, uno tras otro, de juegos third party, acompañados de su respectiva fecha de lanzamiento. Aunque también hubo un pequeño espacio para sus juegos propios, aunque en un inicio se había dicho que no habría juegos exclusivos.

Resident Evil 4

El evento inició con muchísima fuerza, pues Capcom reveló el remake de Resident Evil 4, con todo y su fecha de estreno: 24 de marzo de 2023. Este esperadísimo juego hizo su primera aparición oficial, emocionando a los fans del juego original. Encontrarás todos los detalles sobre el anuncio en este otro artículo.