Steam revela los 100 juegos más comprados y los que más ingresos generaron en su tienda en el 2023

En la categoría de Platino temenos a Apex Legends, Baldur’s Gate 3, Call of Duty (combinando Modern Warfare II, III, and Warzone), Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Dota 2, Hogwarts Legacy, Lost Ark, PUBG: Battlegrounds, Sons of the Forest y Starfield.

En la categoría de Oro tenemos a Armored Core 6: Fires of Rubicon, Dead by Daylight, EA Sports FC 24, Elden Ring, FIFA 23, Grand Theft Auto 5, Naraka: Bladepoint, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 4, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, War Thunder y Warframe.

En la categoría de Plata se encuentran ARK: Survival Ascended, BattleBit Remastered, Black Desert, Cities Skylines 2, Dead Space, Euro Truck Simulator 2, Final Fantasy 14, Forza Horizon 5, Lethal Company, NBA 2K23, New World, Party Animals, Project Zomboid, Remnant 2, Rust, Sea of Thieves, Sid Meier’s Civilization 6, Star Wars Jedi: Survivor, Stellaris, Street Fighter 6, Team Fortress 2, The Elder Scrolls Online, The Sims 4, Total War: Warhammer 3 y Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Y finalmente, en la categoría de Bronce están Age of Empires 4: Anniversary Edition, Age of Wonders 4, American Truck Simulator, Anno 1800, ARK: Survival Evolved, Atomic Heart, Battlefield 2042, BeamNG.Drive, Borderlands 3, Call of Duty: Black Ops 3, Cities: Skylines, Crusader Kings 3, Dave the Diver, DayZ, Deep Rock Galactic, Dredge, Dying Light 2 Stay Human, F1 23, Fallout 76, Farming Simulator 22, Grounded, Hearts of Iron 4, Hunt: Showdown, It Takes Two, Lies of P, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition, Monster Hunter Rise, Monster Hunter: World, Mortal Kombat 1, No Man’s Sky, Path of Exile, Payday 3, Persona 5 Royal, Phasmophobia, Raft, Ready or Not, RimWorld, Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition, Spider-Man Remastered, Stardew Valley, Summoners War: Chronicles, Terraria, The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, The Last of Us Part 1, The Outlast Trials, Wallpaper Engine, Warhammer 40,000: Darktide, Wo Long: Fallen Dynasty y World of Warships.