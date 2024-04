Stellar Blade es lo más preordenado de PlayStation Store, solo debajo de Elden Ring Edición SOTE

No es ningún secreto que una enorme cantidad de jugadores alrededor del mundo están esperando ansiosamente el estreno de Stellar Blade , el próximo juego de acción y ciencia ficción de Shift Up , exclusivo para PlayStation 5 . Después de todo, su demo lanzada la semana pasada ha sido recibida positivamente por parte del público.

El título ha ganado muchísima popularidad durante los últimos meses, desde la polémica con respecto a la apariencia de la protagonista, la cual algunos argumentan que es demasiado linda y no refleja estándares de belleza reales, hasta el desproporcionado éxito de su demo, gracias a los jugadores realmente interesados en el juego.

Por ello, no es de extrañar que Stellar Blade se encuentre en segundo lugar de los juegos más preordenados de la PlayStation Store, estando solo por debajo de Elden Ring Edición SOTE, que es el paquete de Elden Ring que incluye el juego base y su expansión Shadow of the Erdtree. Stellar Blade Edición Digital Deluxe se encuentra en el segundo lugar, mientras que la versión estándar del juego se encuentra en cuarta posición.