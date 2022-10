Streamer de juegos de horror y presentadora multitalentos: ¡hablamos con Celina_0801 sobre su carrera!

El pasado 19 de octubre, el mundo recibió uno de los anuncios más esperados de la industria del gaming: el regreso de la legendaria franquicia de Silent Hill. En una transmisión especial en la que se dieron los primeros vistazos a tres juegos, incluyendo el remake de Silent Hill 2, una misteriosa serie interactiva y una nueva película live-action. Dicho evento fue presentado por Motoi Okamoto, productor de la franquicia, y por Celina_0801, streamer y Twitch Partner. Hoy, estamos aquí para conocer un poquito más acerca de la misteriosa presentadora que pudimos ver durante la transmisión de Silent Hill, que impresionó a todos los espectadores del evento, ¡robándole protagonismo incluso a los propios juegos! Y que, desde entonces, ha visto incrementado sus números en redes sociales y en Twitch, así como recibe, a diario, varios mensajes felicitándola por su participación, de usuarios que agradecen que se haya dado a conocer en dicho evento, ya que ahora se convirtieron en fans.

DIEZ tuvo la increíble oportunidad de hablar con Celina, que compartió con nosotros algunos detalles sobre su vida. Su trayectoria como jugadora de esports, ya que ha competido profesionalmente en torneos los juegos Catherine, Catherine: Full Boyd, Street Fighter 5 y Tekken 7. Y por supuesto, su carrera como streamer y maestra de ceremonias para eventos relacionados con videojuegos. ENTREVISTA Hemos leído que te llaman “Selina” (en varios sitios de Internet), e incluso “Serena”. ¿Has tenido muchos problemas para adaptar tu nombre a Occidente? Mi nombre es bastante confuso para la gente de Japón, porque, como has mencionado, suele escribirse con “S”. Pero ya me he acostumbrado, y me parecía divertido que me llamaran Selina, porque daba la sensación de que había dos personas como yo. Al igual que Mary/Maria de Silent Hill 2, tienes a Celina/Selina, jajaja. Pero bromas aparte, mi verdadero nombre es Celina con “C”. Háblanos de la dualidad de tu nacionalidad, dos culturas abismalmente diferentes, ¿cómo ha sido vivir entre dos mundos? He pasado por muchos choques culturales, sí. Viví la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, y vine a Japón después de terminar toda mi educación. Por suerte, mi madre me enseñó las cosas básicas que necesitaba saber para vivir en Japón, así que no fue extremadamente difícil adaptarme. Ahora siento que tengo ambas culturas equilibradas en mí.

Tu dominio del inglés y del japonés es simplemente perfecto. Eres prácticamente una hablante nativa de ambos idiomas, que no son precisamente similares. Has sido bilingüe toda tu vida, ¿no? ¿Te pasa que no encuentras una palabra en un idioma y la dices en otro durante una conversación casual? ¡Muchas gracias! Sí, me lo preguntan mucho, pero soy bilingüe desde que aprendí a hablar, y no era un idioma por encima del otro. Me quedé un poco atrás en la lectura y la escritura en japonés porque nunca he ido a una escuela japonesa de verdad, pero pude hablar los dos sin ningún problema. Si no puedo encontrar una palabra que busco en un idioma, encontraré la manera de describir lo que intento decir sin depender del otro idioma. Lo hago por mí misma, porque mezclar los idiomas durante una conversación se convierte en un hábito que me dificultará hacer una transición limpia al otro idioma cuando interprete. Así que me aseguro de mantenerlas separadas a menos que se me pida lo contrario. ¿Fue tu padre quien te introdujo por primera vez en los videojuegos? ¿Desde cuándo forman parte de tu vida? ¡Sí, lo hizo! Mi padre estaba muy ocupado con el trabajo cuando yo era niña, así que rara vez le veía jugar, pero siempre había un juego nuevo sobre la mesa para que mi hermano y yo jugáramos. Rara vez teníamos que pedir a nuestros padres que nos compraran un juego nuevo porque ya estaba allí. Por lo que puedo recordar, estoy bastante segura de que empecé a jugar cuando tenía unos cuatro años. No recuerdo exactamente a qué jugaba, pero tengo un vago recuerdo de que tenía un mando en la mano. Lo que sí recuerdo es que mi primer juego de terror fue Resident Evil 2 en PS1. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte más en serio a los videojuegos y cómo te lo planteaste por primera vez, como jugadora de esports o como streamer? No he dejado de jugar a los videojuegos en mi vida, pero me interesé por ser streamer durante 2018. Mi afición entonces era ver a famosos YouTubers japoneses retransmitiendo juegos de terror, y en alguna parte de mí tenía la sensación de querer probarlo yo misma. Un día me topé al azar con una publicación en Twitter del equipo japonés de esports llamado Shinobism en la que pedían nuevos miembros para unirse a su equipo como creadores de contenido. Fue un capricho, pero creí que sería una oportunidad para empezar por fin, así que me presenté y me aceptaron. Estaba muy emocionada porque siempre he querido trabajar en el campo del entretenimiento, y poder hacerlo a través de mi afición favorita, el gaming, era un sueño hecho realidad.

¿Cuál de tus dos facetas disfrutas más, la de jugar en competiciones oficiales o la de realizar streaming para tu público? Por mucho que me guste la competición, la alegría del streaming es incomparable. Poder compartir las experiencias de cada partida con mi comunidad es la mejor sensación. Tengo un objetivo personal desde el primer día que empecé a hacer streaming, y es que mis streams formen parte de la vida cotidiana de la gente. Quiero que mis streams sean un lugar seguro al que la gente pueda acudir para distraerse del estrés por el que está pasando, o incluso que les sirva de motivación para superar su día. A pesar de haber formado parte de las competiciones celebradas en la EVO, Catherine ciertamente no es el juego que nos viene a la mente cuando pensamos en esports. ¿Puedes contarnos tu opinión sobre la franquicia? ¿Por qué te gusta tanto? Pues que empecé a jugar Catherine de forma casual allá por 2017. El juego se anunciaba como un “juego de horror amoroso”, y ya sabes lo obsesionada que estoy con los juegos de horror. Me gustó mucho el concepto del juego en sí, pero no sabía que había una escena competitiva hasta finales de 2018. De nuevo, me encontré al azar con una publicación en Twitter para un torneo de Catherine que se iba a celebrar en Tokio. Sin pensarlo dos veces, me dirigí directamente al lugar y participé en el torneo. Me avergüenza decir que no pude ganar ni una sola partida ese día. Por alguna razón, tenía confianza debido a mi historia de crecimiento con los videojuegos, y nunca habría imaginado que me eliminarían tan fácilmente. Esto encendió el fuego en mí, y en el siguiente torneo oficial que tenían, fui capaz de llegar al top 8. Catherine es un juego de puzles único, y cuando se convierte en competitivo, resolver el rompecabezas por sí solo no es suficiente, especialmente cuando se juega contra jugadores de alto nivel. A veces también hay que ser agresivo y empujar al oponente fuera de los bloques. Yo mismo prefiero el combate cuerpo a cuerpo cuando compito en ese juego, pero dependiendo del jugador hay muchos estilos, lo que creo que es el encanto del Catherine competitivo.

Hasta la fecha, ¿cuántas veces has participado en competiciones oficiales y en qué países? He perdido la cuenta, pero definitivamente he participado en más de 10 torneos tanto en Japón como en Estados Unidos. Si se incluyera el modo online, ¡sería más! Los juegos en los que he competido son Catherine, Catherine: Full Body, Street Fighter 5 y Tekken 7. Háblanos de tu afición por los juegos de horror, ¿por qué te gustan tanto?, ¿cuáles son tus sagas favoritas? Siempre me gustaron los juegos de horror o cualquier cosa con temática de terror cuando era niña. Por supuesto que me daban miedo, pero era la emoción la que se apoderaba de mi corazón y no me dejaba ir. Sin embargo, no me obsesioné con ello hasta que llegué a Japón. Fui a tiendas de juegos retro aquí y encontré un montón de juegos de terror clásicos que me perdí de niña y empecé a jugarlos. No puedo explicar por qué me gustan tanto, aparte de compararlo con cosas como las montañas rusas, por ejemplo. Tienes miedo, pero también sientes esa sensación de éxtasis cuando lo experimentas. Eso es exactamente lo que me dan los juegos de terror. Así que, para que lo sepas, yo SÍ me asusto cuando juego a juegos de horror. Mis espectadores lo saben muy bien, pero yo me asusto fácilmente y grito durante los streams. Pero por eso es bueno. Para mí no sería un juego de horror si no diera miedo. También me encanta transmitir juegos de horror porque muchos de mis espectadores no son muy aficionados a jugar ellos mismos, pero disfrutan viéndome jugar mientras me pierdo absolutamente en el stream. Dado que Catherine es principalmente un juego de puzles y el género de horror es secundario, ¿crees que algún día veremos un juego de horror competitivo? ¿Qué opinas del futuro de Resident Evil Re:Verse? Mi opinión sobre Resident Evil Re:Verse... ¡VOY A SER UNA ABSOLUTA SALVAJE EN ESE JUEGO! Bromas aparte, mi comunidad y yo estábamos esperando el juego desde hace mucho tiempo. He jugado a la versión beta cuando estaba disponible y he disfrutado de una atmósfera y una jugabilidad únicas. No puedo decir nada hasta que pueda jugar al producto real, pero creo que será una forma divertida de conectar con mis espectadores, sobre todo porque estamos planeando un stream de juego comunitario en un futuro próximo. En cuanto a otros juegos de terror competitivos, definitivamente creo que puede haber más en el futuro.

Háblanos de Silent Hill y del anuncio que nos ha hecho saltar de alegría. ¿Cómo ha sido colaborar directamente con una de las sagas con las que has crecido? Cuando recibí la primera oferta para el puesto, me pareció muy irreal. De camino a casa, después de que me informaran de ello, estaba sentada en el tren tratando de entender lo que acababa de suceder. Cuando llegué a mi apartamento, me di cuenta de lo que había pasado y empecé a llorar. Nunca en mi vida imaginé que formaría parte de la franquicia Silent Hill de ninguna manera. Ya me alegraba saber que íbamos a tener más de nuestra franquicia favorita, pero tener el honor de formar parte de ella era algo que no podía procesar inmediatamente en mi mente. He trabajado en muchos escenarios y transmisiones como presentadora, pero nunca me había sentido tan feliz y nerviosa al mismo tiempo. ¿Cuál de todos los proyectos anunciados en el evento presentado por ti misma te hace más ilusión? Como Silent Hill 2 es mi juego favorito de la serie, debo decir que estoy muy interesada en cómo será el remake. Al ver el tráiler, me emocioné inmediatamente al ver a James salir del baño y dirigirse al aparcamiento, una escena que he visto tantas veces en el juego original. También me hipnotizaron los impresionantes efectos visuales de Silent Hill f. Ver crecer una flor de la piel humana me puso la piel de gallina, pero también me atrapó al mismo tiempo. Estoy muy interesada en cómo nos van a mostrar el mundo de Silent Hill a través de la estética japonesa. ¿Has notado un crecimiento en tu canal de Twitch tras la presentación de Silent Hill? Sí, y estoy muy agradecida. Mucha gente se ha unido a mi chat diciéndome que me habían encontrado a través de la transmisión de Silent Hill y que estaban impresionados con mi trabajo. Todavía estoy tratando de asimilar este cambio tan repentino, pero quiero decir que estoy muy agradecida a todos los fans de Silent Hill que me han dado su apoyo.

¿Qué es lo que más te gusta transmitir en Twitch? ¿Qué podría ser?... Sí, ¡adivinaste! Los juegos de horror. Transmito muchos juegos de terror, desde títulos clásicos hasta títulos independientes. Aparte de eso, soy una streamer de variedades, así que también me gusta transmitir juegos de rol como el reciente NieR Automata: The End of YoRHa Edition, Final Fantasy XIV, etc. Esos streams son los más “acogedores”, cuando quiero relajarme. También me gusta hablar con el chat en general, así que hablo mucho durante la primera parte de mi stream. En la mayor parte de los casos, hablo durante dos horas sin tocar nada. ¿Qué es lo siguiente para Celina? ¿Cuáles son tus planes futuros? Y, ¿te veremos de nuevo en la escena de los esports? En el futuro, me gustaría hacer más trabajos como presentadora de eventos de videojuegos, como he hecho esta vez. Me encanta ser presentadora y es algo que me apasiona, aparte del streaming. Sería estupendo tener la oportunidad de viajar más por el mundo para este tipo de trabajos a partir del año que viene. Y, por supuesto, también quiero trabajar más en mis streams. Hacer streaming no es fácil cuando se convierte en un trabajo y no en un hobby, pero todo el amable apoyo que recibo de mi comunidad hace que merezca la pena, y disfruto de cada momento. En cuanto a los deportes electrónicos, asistiré a ARCREVO Japan 2022, que se celebrará en diciembre. Acabo de empezar a jugar a Guilty Gear Strive, así que no esperen un juego de alto nivel por mi parte, ¡solo voy a estar allí para disfrutar! También asistiré al EVO Japan, que se celebrará la próxima primavera.

