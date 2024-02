Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants llegará con más acción y diversión

La icónica franquicia de las Tortugas Ninja está de vuelta en los videojuegos, y esta vez con una emocionante expansión de su exitoso título arcade de 2017. Desarrollado por Raw Thrills, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants promete llevar la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo. Prepárate para sumergirte en la acción el 23 de abril, cuando el juego llegue a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Una de las características más emocionantes de este lanzamiento es la posibilidad de jugar tanto en solitario como en modo cooperativo con amigos. Además, cada jugador tendrá la oportunidad de controlar a uno de los cuatro hermanos: Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael. ¿Lo mejor? ¡Las voces originales de la serie de Nickelodeon acompañarán cada movimiento y diálogo, sumergiéndote aún más en la experiencia!