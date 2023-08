The Boys: a pesar de aparecer en ya varios videojuegos, todavía no cuentan con uno propio, ¿por qué?

Es imposible que a estas alturas no hayas oído hablar de The Boys, una serie de Prime Video basada en los cómics homónimos publicados por Wildstorm y posteriormente por Dynamite. La historia sigue a un grupo de inadaptados sociales que intentan desenmascarar a los mal llamados “superhéroes”, que no son más que títeres malcriados y narcisistas bajo las órdenes de Vought International, una empresa más preocupada por generar dinero que por realmente salvar el mundo. La violencia despreocupada y su humor tan oscuro, de la mano con una historia bien escrita y actuaciones muy impresionantes han hecho que la serie se ganara rápidamente un lugar de culto a lo largo de sus tres temporadas (vienen más en camino). No es de extrañar que The Boys se encuentre intentando, con éxito, capitalizar dentro de la industria de los videojuegos.

Y sí, ya hemos visto a The Boys colaborando con varios videojuegos. Recientemente, tuvimos la confirmación de Homelander como personaje descargable invitado para Mortal Kombat 1, y antes de eso, también lo habíamos tenido a él, junto con Starlight y Black Noir como operadores en Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2.0. Pero es que ahí no se detienen las colaboraciones. El año pasado, PUBG también tuvo una colaboración con The Boys, en la que los jugadores pudieron conseguir elementos estéticos y obtener los trajes de Homelander, Starlight, Soldier Boy y Butcher para sus personajes. Y, actualmente (agosto de 2023), se está llevando a cabo un evento de colaboración del juego para móviles Last Fortress con The Boys, en la que participan varios de sus personajes. La pregunta cae con peso sobre la mesa. ¿Para cuándo un juego específicamente basado en The Boys? Pues, hay que ver varios factores para tratar de comprender de qué forma algo así podría llevarse a cabo. Los propietarios de los derechos multimedia de The Boys son, lógicamente, Amazon Studios y, su productor, Sony Pictures. Estas dos entidades han sido las responsables de dar el visto bueno para las colaboraciones anteriormente mencionadas, y por lo tanto, es quienes reside la decisión de si hacer un juego sobre la serie o no.