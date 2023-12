The Day Before lanza su acceso temprano en Steam y se llena de reseñas negativas en tiempo récord

Efectivamente, The Day Before existe. El juego se puede comprar y jugar como un acceso anticipado en Steam, aunque esto sea más bien una tarea difícil de lograr, pues los servidores no están dando la talla e impiden que los jugadores puedan acceder.

Esa es la queja principal del juego, que podemos ver con nuestros propios ojos al entrar a su página de Steam y revisar las reseñas dejadas por los jugadores, que son casi todas negativas, dándole la etiqueta al juego de “reseñas mayormente negativas”.

Los servidores de The Day Before no están permitiendo el acceso al juego, y cientos de jugadores que habían decidido darle una oportunidad, luego de todo el drama generado en torno al juego, han terminado por solicitarle reembolsos a la plataforma de Valve.