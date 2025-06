El pasado sábado 7 de junio, el Mall Galerías del Valle se llenó de nostalgia y emoción con el esperado regreso de The Focking Team . Este canal, ícono del internet hondureño, marcó a toda una generación con su humor irreverente y estilo único. Su regreso fue celebrado por una multitud de fans que crecieron con sus videos. El ambiente estuvo cargado de energía y recuerdos compartidos.

El evento fue organizado por Finde Gaming , quienes reunieron a una comunidad entusiasta alrededor del regreso de este fenómeno digital. Los anfitriones DJ Emil y Kitsega animaron la jornada con dinamismo y carisma. También se disfrutaron presentaciones musicales de Dean Andrew y Jordano, quienes elevaron aún más la vibra del evento. Cada detalle fue pensado para emocionar a los asistentes. La expectativa era alta y no decepcionó.

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de Eddie García, creador de The Focking Team. Con entusiasmo, presentó el nuevo juego de cartas coleccionables inspirado en el universo del canal. Las cartas incluyen personajes clásicos que los fans reconocieron de inmediato, como Super Flakin y Manchín, así como nuevas incorporaciones. La audiencia recibió esta sorpresa con entusiasmo. Fue un lanzamiento cargado de creatividad y fanservice.

El regreso de The Focking Team no solo fue un homenaje al pasado, sino también una señal clara de que aún tiene mucho por ofrecer. El evento no solo revivió memorias, sino que sembró nuevas entre viejos y nuevos seguidores. Fue un encuentro vibrante que dejó huella. Una jornada de risa, música, nostalgia y comunidad. Una promesa renovada para lo que viene.