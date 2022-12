The Game Awards 2022: Elden Ring se lleva el premio a Juego del Año y Miyazaki es elegido como Mejor Director

En una reñida pelea contra candidatos fuertes como God of War: Ragnarök y Xenoblades Chronicles 3 , el RPG de acción y mundo abierto terminó siendo el vencedor, siendo el segundo GOTY para el estudio, pues en 2019 el premio fue para Sekiro: Shadow Die Twice . También, el director del juego, Hidetaka Miyazaki obtuvo el premio a Mejor Director.

El pasado 8 de diciembre se celebró en Los Ángeles la ceremonia de The Game Awards, que premia la excelencia en la industria durante el año, a la vez que se presentan anuncios de títulos que están por venir, con invitados especiales y muchas sorpresas. En esta edición, el aclamado éxito de ventas Elden Ring , de FromSoftware , se llevó la estatuilla que lo reconoce como Juego del Año, o Game of the Year (GOTY).

Elden Ring no solamente se llevó esos dos premios, sino también los premios de Mejor Dirección de Arte y Mejor RPG, siendo cuatro en total, mientras God of War: Ragnarök arrasó con seis premios, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Interpretación (Christopher Judge como Kratos), Premio a la Innovación en Accesibilidad y Mejor Juego de Acción-Aventura.

Durante el recibimiento a la estatuilla de GOTY por parte de Miyazaki y el equipo de FromSoftware se vivió un incómodo momento, con un fan que se coló al escenario, tomando el micrófono e interrumpiendo la ceremonia, diciendo que quería nominar al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para posteriormente ser retirado por el personal de seguridad. Geoff Keighley, creador y anfitrión del evento, comentó después que el individuo había sido arrestado.

Otros ganadores:

• Mejor Juego de Acción: Bayonetta 3

• Mejor Juego de Lucha: MultiVersus

• Mejor Juego Familiar: Kirby y la tierra olvidada

• Mejor Juego de Deportes/Carreras: Gran Turismo 7

• Mejor Juego de Estrategia/Simulación: Mario + Rabbids Sparks of Hope

• Mejor Multijugador: Splatoon 3

• Mejor Juego Continuo: Final Fantasy XIV

• Mejor Soporte a la Comunidad: Final Fantasy XIV

• Mejor Juego Independiente: Stray

• Mejor Debut Independiente: Stray

• Mejor Juego para Móviles: Marvel Snap

• Mejor Juego de Realidad Virtual: Moss: Book II

• Mejor Adaptación: Arcane

• Juego Más Anticipado: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

• Players’ Voice: Genshin Impact

• Games for Impact: As Dusk Falls

• Mejor Juego Esport: VALORANT

• Mejor Atleta de Esports: Jaccob “yay” Whiteaker

• Mejor Equipo de Esports: LOUD

• Mejor Coach de Esports: Matheus “bzkA” Tarasconi

• Creador de Contenido del Año: Ludwig Ahgren

• Mejor Evento de Esports: 2022 League of Legends World Championship