The Game Awards 2023: ya se conoce cuando se revelarán los nominados al GOTY y todas las categorías

Pero, como todos los años, habrá una transmisión en vivo de revelación, donde podremos conocer a los todos los nominados en las aproximadamente 30 categorías que se premiarán, incluyendo el codiciado Game of the Year (GOTY, Juego del Año).

The Game Awards, la ceremonia de galardones que premia la excelencia en la industria de videojuegos, llevada a cabo por Geoff Keighley, se celebrará este año el día 7 de diciembre, aunque todavía no conocemos a los nominados.

Con los nominados oficiales sobre la mesa, solo quedará hacer sus apuestas por quién será quien se lleve el máximo galardón a casa, siendo coronado como el Juego del Año de este 2023.

Por nuestra parte, en DIEZ GAMING, tenemos una predicción de los títulos que lucharán por el GOTY de este año:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate III, Final Fantasy XVI y Alan Wake II.