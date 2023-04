The Mageseeker, el juego spin-off the League of Legends ya está disponible en PC y todas las consolas

The Mageseeker: A League of Legends Story, un RPG indie de acción con estética pixelada, estrenó el día de hoy para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, a través de las tiendas digitales de Steam, Epic Games Store o GOG. Este título se suma a los demás spin-off the League of Legends fuera del canon principal.

Desarrollado por Digital Sun, creadores de Moonlighter, The Mageseeker es un RPG de acción y píxeles en 2D ambientado en Demacia, un poderoso reino del mundo de Runaterra que trata de restringir lo que considera magia prohibida, mientras que ellos mismos usan la magia para mantener el orden. Juega como Sylas, un mago fugitivo que se une a una banda de rebeldes en las profundidades del bosque.