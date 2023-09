The Talos Principle II anunciado: el título de puzles nos enfrentará a dilemas filosóficos en un mundo sin humanos

Hace casi una década, el estudio de desarrollo Croteam nos sorprendió con The Talos Principle , un juego que nos sumergió en un mundo lleno de intrincados rompecabezas y una profunda reflexión sobre la existencia humana. Este título destacó por su combinación de desafíos lógicos y una narrativa filosófica, mientras explorábamos jardines exuberantes y ruinas antiguas.

En el mundo de los videojuegos, pocos títulos han logrado combinar la acción cerebral y la narrativa profunda de manera tan impactante como lo hizo The Talos Principle , lanzado en 2014. Ahora, con gran anticipación, los amantes de los puzles y la filosofía pueden celebrar el próximo lanzamiento de The Talos Principle II , una secuela que promete expandir y perfeccionar la fórmula que hizo que su predecesor fuera tan querido.

La trama nos transporta a un futuro lejano, donde la humanidad se ha extinguido hace tiempo, pero su legado perdura en forma de innumerables robots que nos emulan. En el papel de uno de estos autómatas, el jugador se embarcará en una búsqueda para desentrañar los misterios de una megaestructura desconocida. Este viaje no solo implica resolver puzles complejos, sino también enfrentarse a cuestionamientos profundos sobre la naturaleza del cosmos, la fe frente a la razón y el temor a repetir los errores de la humanidad.

The Talos Principle II se presenta como una experiencia que lleva al límite las bases sentadas por su predecesor. Con una promesa de más rompecabezas alucinantes que resolver, nuevas mecánicas de puzles, una historia más rica y más secretos que descubrir, esta secuela busca elevar aún más la barra en términos de desafío y profundidad.

La espera está por terminar, ya que The Talos Principle II llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de noviembre. Con un precio de $29.99, los jugadores también tendrán la oportunidad de beneficiarse de un descuento del 10% al preordenar el juego. Este título, desarrollado por Croteam y publicado bajo el sello de calidad de Devolver Digital, promete llevarnos a un viaje único y reflexivo.

Además de la emoción que rodea al lanzamiento de The Talos Principle II, los fanáticos de la serie pueden regocijarse con una oferta especial. El juego original, The Talos Principle, junto con su DLC, Road to Gehenna, estarán disponibles con un descuento impresionante del 90% en la plataforma Steam hasta el 3 de octubre. Esto ofrece a los jugadores la oportunidad perfecta para sumergirse o volver a experimentar la historia original y sus rompecabezas desafiantes.