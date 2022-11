The Witcher 3: Wild Hunt presenta el tráiler de su versión next-gen, con un impresionante acabado

La anticipada versión next-gen para The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition se hizo esperar mucho, ¡muchísimo!, pero hoy, CD Projekt Red ha recompensado la paciencia de los jugadores con el primer tráiler de esta nueva actualización que llegará gratis a PlayStation 5 y Xbox Series X|S para quienes sean poseedores de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Importante mencionar que el juego se encontrará en versión multigeneracional en las tiendas digitales (es decir, cómpralo y tendrás acceso a su versión de PS4 y PS5 o Xbox One y Xbox Series X|S), para quienes no lo tengan.

Aquellos jugadores que hayan jugado ya The Witcher 3: Wild Hunt tendrán la oportunidad de revivir la aventura de Geralt de Rivia viajando por el Continente en busca de su hija adoptiva Ciri, a quien no ve desde hace muchísimo tiempo. Deberá encontrarla antes de que lo haga la Cacería Salvaje, que quiere su sangre especial para fines diabólicos. Y para quienes nunca hayan probado el título, no existirá una mejor oportunidad.