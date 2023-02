Toda la información sobre el evento de The Witcher en Fortnite: cómo obtener todas las recompensas

Geralt de Rivia, el Lobo Blanco, el Carnicero de Blaviken. Conocido por muchos nombres, este experimentado brujo hace su aparición en Fortnite , y se puede adquirir a través del Pase de Batalla de esta temporada, así como otros cosméticos de The Witcher , como un planeador temática, el pico en forma de espada de acero, emotes, pantalla de carga y música para la sala.

Adicionalmente, se podrán ganar diversas recompensas completando misiones en el evento de Escuela de la Llama, ya disponibles, y que llegarán más misiones en fechas posteriores. Este evento nos transportará a nada menos que a Kaer Morhen, el hogar de los brujos de la Escuela del Lobo, donde deberemos completar un duro entrenamiento en el juego.

Misiones de la Escuela de la Llama

El primer paso es entrar en la página web e iniciar sesión con nuestros datos de Fortnite, es decir, los datos de Epic Games. Ahí podremos ver las misiones que nos serán asignadas, una vez que las terminemos dentro del juego, deberemos volver a esta web para reclamarla las recompensas, que aparecerán en nuestro casillero la próxima vez que iniciemos sesión en Fortnite. Es decir, si reclamas una recompensa en la web y quieres usarla ya, cierra el juego y vuelve a abrirlo para que aparezca, no te asustes si no aparece automáticamente, porque no es así como funciona.