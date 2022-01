$!Top 10: los estrenos de videojuegos más esperados por los jugadores para este 2022

Si aún no tenemos absolutamente nada de The Elder Scrolls VI , es porque Bethesda a centrado todos sus esfuerzos en Starfield , un videojuego de altísimo presupuesto sobre exploración espacial. Aunque la fecha todavía no ha sido fijada, sí que tenemos la certeza de que saldrá a finales de este año 2022, presumiblemente, en exclusiva para Xbox Series X|S y Windows .

2. La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Esta secuela fue anunciada hace ya bastante tiempo, y todavía ni siquiera cuenta con un nombre oficial, siendo llamada incluso por la propia Nintendo como “la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Sin embargo, mucho se espera de este juego, considerando la calidad de su antecesor. Todos teorizan que el juego se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch este mismo año.