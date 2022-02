Trail of Ayash: un juego de mundo abierto nativo americano; con monstruos, rituales y más intrgias

Así, Trail of Ayash nos arroja a un mundo indígena, con múltiples tribus nativo americanas que interactúan entre sí. Sus culturas, sus costumbres, la diplomacia y también los conflictos que existían entre ellos antes de la llegada de los colonos. Pero esto es solo una parte del atractivo que ofrece el juego, pues lo lleva más allá con la incorporación del misticismo y las leyendas propias de estos pueblos.

Con miles de juegos de mundo abierto que salen al mercado cada año, tenemos una cantidad masiva de lugares únicos por explorar, pero mientras la mayoría de estos títulos se enfocan en mostrarnos a Estados Unidos post-humanidad, como mundos postapocalípticos, Trail of Ayash se atreve a jugar con lo contrario, en la época antes de convertirse en lo que conocemos hoy.

La Tierra en la que el jugador habita está plagada de monstruos y criaturas, cada una de ellas con sus propias características, su propia inteligencia artificial y sus propias estrategias para poder ser derrotados. El combate es una característica importante en el título, pero también lo es cuando no estamos peleando, por ello, varios de los rituales y demás actividades fueron incorporados como parte de su jugabilidad.

La política se mezcla con la cultura nativa, y a su voz, con la magia y los misterios. Demonios caminan entre los hombres, disfrazados como nosotros, así que debemos estar atentos a nuestro entorno y aprender cada táctica que nos resulte eficaz en combate. Como Ayash, los jugadores deben buscar la redención, pero también habrá puerta abierta para perseguir un camino distinto: la venganza.

Trail of Ayash, desarrollado por Nowsky, y distribuido por RockGame S.A., estará disponible para PC en algún punto del 2022, pero si te sientes impaciente por probarlo, Trail of Ayash, y otros títulos independientes como Bullet Runner o Scathe, estarán disponibles para su prueba gratuita durante la Steam Next Fest, del 21 al 28 de febrero de este mismo año.