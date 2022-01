Ubisoft anuncia que el soporte para Watch Dogs: Legion ha llegado a su fin; el juego no recibirá más contenido

Así es, el equipo desarrollador de Ubisoft ha realizado un anuncio importante con respecto a Watch Dogs: Legion, pero no se trata de un nuevo DLC u otro tipo de contenido adicional, sino todo lo contrario: el juego ya no contará con soporte, convirtiéndose en uno de los muchísimos juegos muertos, de los cuales algunos siguen con vida gracias a su comunidad, pero Watch Dogs: Legion no correrá con la misma suerte.

¿Qué significa esto entonces? ¿Ya no se podrá jugar? Lo cierto es que sí se podrá jugar, una vez que la temporada en curso finalice, es decir, la Temporada 5. Se repetirá nuevamente la Temporada 3, con todo y sus recompensas, para aquellos jugadores que no pudieron obtenerlas en su momento. Luego irán con la Temporada 4, y luego la Temporada 5, que al finalizar, dará por empezada la Temporada 3, y así, sucesivamente.