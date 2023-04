Un vistazo al pasado: Horizon Zero Dawn, un éxito de acción que se logró tras siete años de duro trabajo

El éxito de Horizon Zero Dawn , el juego de rol y acción desarrollado por Guerrilla Games , no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. El proyecto tomó años de trabajo, y la atención al detalle y la pasión por la creación de un mundo post-apocalíptico convincente es evidente en cada aspecto del juego.

El desarrollo de Horizon Zero Dawn también se benefició de la tecnología de vanguardia utilizada por Guerrilla Games. El juego fue desarrollado en el motor de juego Decima, que fue diseñado específicamente para aprovechar al máximo la potencia de la consola PlayStation 4. Además, el equipo de Guerrilla Games utilizó técnicas de captura de movimiento para dar vida a los personajes del juego, lo que les permitió crear animaciones más realistas.

Horizon Zero Dawn fue un éxito comercial y crítico, aunque en su año de lanzamiento fue opacado por The Legend of Zelda: Breath of Wild. Cinco años después, su secuela, Horizon Forbidden West vio la luz en PlayStation 4 y PlayStation 5, nuevamente siendo un éxito de ventas y entre la crítica especializada, pero también, nuevamente, siendo opacado por otro juego, en este caso, Elden Ring.