Unity desata el caos anunciando que cobrará a desarrolladores por cada descarga de su juego

Algunos desarrolladores, como Massive Monster , los creadores de Cult of the Lamb , han anunciado su oposición a esta decisión y han prometido directamente borrar su juego a partir del 1 de enero de 2024. Este tipo de acciones podría tener un impacto significativo en la comunidad de desarrollo de Unity .

Una de las principales preocupaciones que han surgido es cómo afectará esta tarifa a los juegos free-to-play que superen las 200,000 descargas, pero no generen ingresos suficientes para cubrir la tarifa impuesta por Unity . Esto podría poner en riesgo la viabilidad de muchos juegos y estudios independientes que dependen de modelos de negocio basados en microtransacciones o publicidad.

Unity ha tratado de mitigar la controversia al aclarar que no cobrarán por reinstalaciones y que el 90% de sus clientes no se verán afectados por esta tarifa, ya que no alcanzan los números establecidos de descargas o ingresos. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad, que teme que esta medida afecte negativamente a proyectos en crecimiento.

La decisión de Unity de cobrar tarifas adicionales por descargas de juegos ha generado una gran incertidumbre en la industria del desarrollo de videojuegos. La comunidad está esperando ver si Unity reconsidera esta medida o realiza ajustes significativos. Mientras tanto, algunas empresas desarrolladoras están considerando seriamente la posibilidad de cambiar de motor gráfico para futuros proyectos en busca de alternativas más económicas y flexibles. La evolución de esta situación será seguida de cerca por todos los involucrados en la industria del videojuego.