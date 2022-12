Vicepresidente de la FHE comenta sus impresiones tras la participación catracha en el Mundial Esports 2022

Se está fortaleciendo la confianza. Un ecosistema que cada vez, a título internacional, se vende mucho, aunque no lo veamos. Representa demasiado en muchas áreas, hasta en lo educativo, porque aquí hay programas, con siete cursos a disposición para los jugadores y para mí. Los jugadores se están dando cuenta de todo lo que representa el mundo del gaming, no solamente jugar, sino una responsabilidad, a título de la comunidad y de todo este lindo ecosistema.

Lo más importante para nosotros como Federación, a parte de traer todas las disciplinas, es pasar a otras rondas, porque ahorita no pudimos pasar, enfrentamos a rivales de muy buen nivel. No es como jugar a un nivel amateur, aquí se enfrentan a jugadores top, literalmente monstruos asiáticos como Tailandia. Aunque nosotros tengamos a Snoop Lion, que se encuentra en el Top 300 de América Latina, pero es evidente la comparativa. Es un despertar para la comunidad, queremos competir, no solo participar.

Todavía no está del todo concretado, pero el plan es ir de la mano de Federaciones de otros países, trabajando de la mano. Vamos a ir sacando torneos nacionales para compromisos internacionales como Rumania 2023, donde va a ser el Mundial. En Honduras, nos va a tocar hacer eliminatorias, con diez juegos, contando los que ya están aquí, que son, DOTA 2, Tekken 7, eFootball, PUBG Mobile, Rocket League, F1, CS: GO y Clash Royale.

Ha sido una visito muy fructífera entonces.

Afortunadamente, sí.

¿Cómo ves el posicionamiento esport de Honduras en relación a otros países hermanos que se encuentran compitiendo en el Mundial? Como Guatemala, Costa Rica y Panamá.

El mejor ejemplo que te puedo dar es, igual al fútbol. Exactamente igual, tenemos los mismos problemas, las mismas carencias, pero a un nivel exponencial distinto. Lo que sí puedo asegurarte es que las ganas de los dirigentes de cada uno de las naciones es grande. Tenemos hambre de crecer, de hacer lo mejor que se pueda. Pero falta un poco más de compromiso por parte de ellos, y quizás sea un comentario que no agrade, pero es la realidad, y la realidad hay que decirla como es.

Entonces, estamos un poquito abajo, no lo digo solo porque me dé la gana, sino porque, a título de competencia, ellos han clasificado de ronda, por ejemplo, Costa Rica al menos ganó un partido en DOTA 2, Guatemala en Tekken tuvo una participación muy buena, Panamá también, muy bien en tema de Tekken. Es un rendimiento mucho más competitivo en comparación a los demás países. Por nuestro lado, tristemente no, pero no es lo que venimos a evaluar aquí, como te digo, la situación es el despertar.

Estamos como Federación para obtener logros. Ya traer siete personas a un Mundial es un logro tremendo.