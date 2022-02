Willem Dafoe es el favorito de los fans para interpretar al antagonista de la película de Five Nights at Freddy’s

Una de las sagas más grandes del género de horror es, sin duda alguna, Five Nights at Freddy’s, que se convirtió en todo un fenómeno mundial en su momento, y a pesar del paso del tiempo y haber sufrido una ligera explotación de secuelas, continúa siendo vigente, y más aun con el lanzamiento de su último título, Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

Pero hoy no estamos aquí para hablar de Security Breach, sino de otra cosa relacionada con la saga, y es su tan ansiada película, la cual fue anunciada en 2015, cuando Warner Bros adquirió los derechos cinematográficos. Desde entonces, la película ha sido retrasada en múltiples ocasiones, mas no cancelada. Según Scott Cawthon, creador de Five Nigths at Freddy’s, estos retrasos se deben a problemas generales en la industria del cine.