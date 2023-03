Wolcen: Lords of Mayhem ya está disponible en consolas, con gráficos y rendimiento mejorados

Las versiones Xbox Series X y PlayStation 5 de Wolcen: Lords of Mayhem aprovechan al máximo las capacidades de hardware de las nuevas consolas, funcionando a unos fluidos y constantes 60 FPS. Los jugadores ya pueden disfrutar de la acción trepidante, la profunda personalización y los intensos combates de Wolcen: Lords of Mayhem , con una mayor fidelidad visual y un rendimiento mejorado.

Wolcen Studio , desarrollador del aclamado RPG de acción Wolcen: Lords of Mayhem , anunció que el juego ya está disponible en las plataformas Xbox y PlayStation . Las versiones para consola ofrecen un rendimiento y unos efectos visuales mejorados en la nueva generación de consolas, lo que se traduce en una experiencia de juego impresionante y envolvente.

Wolcen: Lords of Mayhem es un RPG de acción que cuenta con combates dinámicos, una profunda personalización de los personajes y una atractiva historia. Los jugadores pueden construir sus propios personajes como quieran, elegir entre una gran variedad de armas y hechizos, y explorar un vasto y envolvente mundo lleno de peligrosos enemigos y poderosos jefes. El juego es compatible con el modo multijugador cooperativo, en el que hasta 4 jugadores pueden divertirse juntos.

El título estrenó originalmente en PC en 2020, donde cosechó críticas mixtas, según el agregador de reseñas Metacritic, donde tiene un puntaje promediado de 60. En una verdaderamente extensa reseña, el sitio web español 3D Juegos detalló lo siguiente:

“Wolcen: Lords of Mayhem es un buen RPG de acción en perspectiva isométrica que sabe tomar lo necesario de juegos como Diablo III o Path of Exile. Su jugabilidad es divertida y exigente, aunque no escapa a la sensación de repetitividad inherente a las obras de su género. Destaca el excelente trabajo que se ha llevado a cabo en el sistema de mejoras de habilidades y subida de niveles, pero desluce por un apartado multijugador aún pendiente de algunas mejoras en sus servidores, aunque lleva encarrilado desde su lanzamiento. Con un nuevo modo al final de la campaña principal, las opciones para los que quieran quedarse son infinitas. Sin duda, una de las sorpresas de este inicio de año que, tendrá que ver con el tiempo si se queda en un “quita y pon” mientras llega Diablo IV o consigue mantener enganchada a su comunidad con nuevos contenidos”.