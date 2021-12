Wonder Woman protagonizará su propio videojuego, desarrollador por los creadores de Sombras de Mordor

La gala de The Game Awards sorprendió a propios y extraños con algunos de los anuncios que se presentaron durante el evento. Y aunque muchos esperaban un anuncio por parte de Warner Games sobre alguna IP de NetherRealm Studios , ya sea el próximo Mortal Kombat o Injustice 3 , sí que tuvimos un anuncio relacionado con DC Comics, pero no se trató de ningún Injustice .

El personaje ya había aparecido en los videojuegos de Mortal Kombat vs. DC Universe, la saga de Injustice, los juegos de LEGO de DC Comics, e incluso tuvo su propio juego flash titulado Wonder Woman: Last Woman Standing, al cual ya no se puede jugar tras la finalización de soporte a Adobe Flash Player y al cual ni tomaremos en cuenta para efectos de decir que Wonder Woman de Monolith Productions es el primer videojuego en condiciones que la heroína protagonizará.

Al ser solamente un tráiler teaser, lo único que podemos ver —o escuchar, mejor dicho— durante el tráiler, es a la voz en off de la reina Hipólita, que envía un mensaje a Diana, “hija mía, una nueva amenaza viene a nuestras costas (de la Isla Temiscira, hogar de las amazonas) y debo llamarte a casa. Restaura lo que se ha roto. Reúne a viejos enemigos, forja unos nuevos. Eres un héroe, pero puedes ser más. Puedes ser una líder. Tú eres Wonder Woman”.