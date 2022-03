WWE 2K22 acaba de salir y ya prepara 28 luchadores descargables de pago, entre ellos, algunos personajes curiosos

Hace unos momentos hablábamos del buen recibimiento que WWE 2K22 tuvo entre la crítica, representando una mejora sumamente considerable con respecto a la última entrega de esta saga de lucha libre, lanzada en 2020 y cuyo desempeño fue tan malo, que en 2021 no se estrenó el respectivo juego anual, para poder trabajar de mejor manera en el título que saldría en 2022. Si bien es cierto que el juego no lleva más de un par de horas circulando en el mercado, donde ya puede adquirirse en diferentes versiones y en distintas plataformas, como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, lo cierto es que la compañía responsable no ha hecho esperar a los jugadores por novedades, anunciado instantáneamente que el juego recibirá varios paquetes descargables, o DLCs. El juego base incluye a 193 luchadores, aunque recordemos que algunos son versiones de otros años del mismo luchador, por ejemplo, Rey Misterio tiene nueve versiones, la versión base, la del 96, la del 2005, 2006, 2008, etc., y esto constituye nueve personajes jugables. Con las 28 incorporaciones nuevas, el juego llegará a un total de 221 luchadores profesionales.

2K anunció los nombres de los paquetes DLC, sus fechas de llegadas y también sus contenidos. Pero no sus precios. El primer paquete llevará por nombre Banzai Pack, que llegará el 26 de abril e incluirá a los luchadores Yokozuna, Umaga, Rikishi, Omos y a Kacy Catanzaro. El segundo paquete llegará el 17 de mayo, y traerá consigo a The Boogeyman, Cactus Jack, Ilja Dragunov, Indi Hartwell y a Big Van Vader, quien falleció en 2018. El paquete Stand Back Pack se lanzará el 7 de junio, con A-Kid, Hurricane Helms, Wes Lee, Nash Carter y la supermodelo y luchadora retirada Stacy Keibler. El 28 de junio se lanzará el paquete Clowning Around Pack, que, como su nombre bien lo indica, incluirá a Doink the Clown. También traerá a The British Bulldog, Doudrop, Rick Boogs, a la estrella de la lucha Ronda Rousey, y al actor y exluchador Mr. T, quien cuenta ahora con 69 años, por lo que obviamente se añadirá una versión joven de su persona. Pero prepárense, que lo más extraño viene en el último paquete.